Trasporti, Atlantia: nel 2022 in Italia aumentano traffico autostradale (+19,4%) e aeroportuale (+246,5%)

Mercoledì 10 Agosto 2022, 19:00







(Teleborsa) - Nei primi sette mesi del 2022 Atlantia in Italia ha visto una ripresa del traffico autostradale (+19,4% vs 2021) e aeroportuale (+246,5% vs 2021). Questi i dati che emergono dall'ultimo 2022 Monthly Traffic Performance del Gruppo Atlantia pubblicato oggi.



TRAFFICO AUTOSTRADALE – Sul fronte del traffico autostradale in Italia a luglio Atlantia ha registrato un +0,3% rispetto allo stesso mese del 2021. In Francia (+5,3% vs 2021); in Spagna (+0,1% vs 2021); in Brasile (+7,3% vs 2021); in Messico (+3,5% vs 2021). Solo in Cile si registra un -1,7%.



TRAFFICO AEROPORTUALE – Per quanto riguarda il traffico aeroportuale l'incremento rispetto a luglio dello scorso anno in Italia (FCO+CIA gestiti da ADR) è stato del 111,3%. In Francia, l'aeroporto di Nizza quest'anno ha registrato un 176,0% vs 2021 mentre nel mese di luglio rispetto allo stesso mese dello scorso anno l'incremento è stato del 60,6%.