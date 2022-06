Trasporti, ADR: "Ripresi i voli Roma - L'Avana dopo 2 anni di stop"

(Teleborsa) - Dopo oltre due anni di stop dovuti alla pandemia Roma e L'Avana sono di nuovo collegate. Da oggi Neos Air, compagnia aerea italiana del Gruppo Alpitour, è tornata ad operare, ogni lunedì, il collegamento, via Cancún (Messico), con Cuba dall'aeroporto di Fiumicino.

Il ritorno del volo per l'Isla Grande – divenuta centrale nella programmazione di Neos Air e di Alpitour che ritengono Cuba una destinazione in forte ripresa – è stato accolto a Fiumicino da Aeroporti di Roma alla presenza dell'ambasciatrice di Cuba in Italia, Mirta Granda Averhoff. Durante l'ultima edizione della Bit (Borsa internazionale del turismo) di Milano l'ambasciatrice aveva rilanciato la destinazione sul mercato italiano auspicandone la ripresa e maggiori collegamenti.

"Sono davvero felice di accogliere oggi qui nel principale aeroporto italiano il ritorno del volo da Roma per L'Avana della Neos Air. Questo – ha detto Averhoff – darà modo a tanti turisti italiani di tornare a visitare il nostro Paese".

La ripresa dei voli per Cuba è stata favorita dall'abolizione, a partire dallo scorso 10 giugno, di tutte le restrizioni all'ingresso nel Paese. Non è più necessario, inoltre, mostrare il certificato vaccinale, né l'esito negativo di un tampone molecolare per l'ingresso a Cuba. Abolito nel Paese anche l'obbligo generalizzato di uso della mascherina così come le restrizioni alla circolazione sul territorio nazionale.