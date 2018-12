Tokyo chiude in rally in scia mercati USA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. A rassicurare gli operatori anche la conferma che il Presidente della Fed Jerome Powell non è in discussione e l'allontanamento degli indici USA da livelli di supporto particolarmente significativi., l'indice Nikkei chiude con un netto rialzo del 3,88% a 20.078 punti, mentre il Topix ha guadagnato il 4,55% a 956 punti. Stabile Seul che termina con un modesto +0,02%.Fiacche le borse cinesi, conche cede lo 0,52% eche perde l'1,13%. Saleche conclude con un vantaggio dell'1,72%.Bene le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, eccettoche viaggia in rosso (-0,57%), mentre avanzano con un buon passo(+0,82%),(+0,76%) e(+1,65%). Tentennante(+1,88%).Positiva(+0,72%), mentreappare più brillante (+1,84%).