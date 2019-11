Tlc, Cardani: rientrata preoccupazione su inquinamento elettromagnetico 5G

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Sembra rientrata la preoccupazione iniziale degli, tecnologia che tra l'altro espone a unmoltorispetto ai 2G/3G/4G". Lo ha detto il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (),, in audizione in commissione Trasporti alla Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni.Cardani ha osservato come certesiano "dai limiti degli altri Paesi e negate dall'opinione di medici, fisici e ingeneri". Si tratta, ha ribadito, "di una, secondo pareri altamente qualificati"."Nessuno nega - ha proseguito Cardani - che l'inquinamento elettromagnetico sia pericoloso e dannoso ma è una questione di quantità. Ma isono anni luce". Per il presidente dell'Agcom si tratta di timori legati "a ideologie politiche degli anni 60 e 70 a cui corrispondono le difficoltà create nei piccoli paesi. Perché deve essere chiaro che i principali beneficiari di queste operazioni di inclusione sono proprio i piccoli paesi".Secondo Cardani, quindi, il limite all'inquinamento elettromagnetico in Italia "non ha un parallelo negli altri paesi. Questo deriva da unache ha portato a fissare deiche quando l'operatività dei sistemi era ancora lontana poteva sembrare solo qualcosa di molto prudente,". Ora, ha aggiunto, "che gli operatori stanno costruendo le reti 5G si cerca di valutare come i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici vigenti in Italia possano incidere sullo sviluppo della nuova rete. Questi limiti, infatti, risultano esserei di quelli della maggior parte degli, senza una fondata giustificazione scientifica".Il presidente dell'Autorità ha poi sottolineato come. L'Italia, ha affermato, "ha compiuto i passi necessari a promuovere larispetto alla gran parte degli altri Stati europei, come riconosciuto nel" (Digital Economy and Society Index, ndr), dove "il parametro relativo all'aspetto frequenziale del 5G è l'unico in cui l'Italia primeggia. Gli operatori nazionali godono di un, nello specifico per il 5G e più in generale dell'intero spettro armonizzato a livello europeo. Ciò appare di non poco conto". Secondo Cardani ilpotrà contribuire "adelle reti 5G, consentendo all'Italia di posizionarsi tra i primi Paesi al mondo ad aver lanciato servizi 5G commerciali".A proposito del, che nasce dall'interazione con, la cui affidabilità può essere messa in discussione, secondo il presidente dell'Authority è "unsostanzialmente: bisogna solo scegliere se essere spiati, tra virgolette, dai cinesi o dagli americani, questo per quanto riguarda i sistemi che sono assai complessi". Tuttavia, ha detto". E poi, il nostro "paese non ha capacità di fare isola e poggiare solo sulle proprie forze".Quanto, infine, alloha osservato: "Se scorporiamo la rete Telecom Italia non è per niente contenta: è une sta al Governo e al Parlamento decidere cosa fare, diciamo che il senso della storia dovrebbe dirci dii. L'integrazione con la fibra, l'infrastrutturazione, è un processo in corso e purtroppo inquinato da comportamenti almeno tattici, se non altro. Noi oggi - ha spiegato Cardani - abbiamo unaappartenenti a varie società e istituzioni. Ilche però strepita dicendo che non cederà mai la sua rete. E in effetti se togliamo dal bilancio di Telecom Italia il valore del backbone ci rimangono solo quattro uffici. Se però non sottraiamo a Telecom Italia il backbone, l'operazione che si sente ventilare, di unificazione di una sola rete, non può essere compiuta". Certo, ha concluso, "una cosa è se Telecom Italia la cede, altro se la mette nel mucchio pappandosi il backbone di Open Fiber. Lasciando il potere di monopolio in mano a Telecom Italia facciamo un salto indietro agli anni 80".