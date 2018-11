Titoli del lusso su di giri. Moncler da red carpet a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, best performer del FTSE Mib di Piazza Affari con. A meno di due ore dall'avvio delle contrattazioni sono passati di mano più di 900 mila pezzi a fronte degli 1,7 milioni della media giornaliera mensile.A sostenere il titolo i segnali di disgelo tra Stati Uniti e Cina dal fronte commerciale. Disgelo che potrebbe evitare una crisi dei consumi nella seconda economia al mondo, con inevitabili ripercussioni positive anche sul settore del lusso.Da rilevare che(il 38,9% del totale, a 339 milioni di euro, in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). In particolare, come si evince dai numeri sul fatturato pubblicati lo scorso 24 ottobre, la Cina continentale ha evidenziato crescite superiori alla media della Region anche nel terzo trimestre.A livello di analisi tecnica del titolo, operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 33,19 e successiva a quota 34,76. Supporto a 31,62.: la francese Kering registra a Parigi un +6,24%, l'elvetica Richemont avanza a Zurigo di oltre 3 punti percentuali.