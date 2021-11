TIM, Gubitosi lascia le deleghe. Labriola sarà nuovo direttore generale

(Teleborsa) - L'Ad di TIM, Luigi Gubitosi ha lasciato le deleghe e il CdA del gruppo ha accettato il passo indietro del manager. Lo si apprende da fonti vicino al dossier secondo cui le deleghe vengono affidate al presidente del gruppo, Salvatore Rossi, e all'attuale CEO di TIM Brasil, Pietro Labriola, che sarà nominato direttore generale.

Oggi si è svolto a Roma il CdA straordinario di TIM chiamato a discutere dell'OPA del fondo americano KKR e delle deleghe dell'AD, Luigi Gubitosi, il quale pur di dar corso, con serenità e velocemente, all'analisi della proposta fatta dal fondo americano di acquistare il controllo della compagnia telefonica, si era detto disposto a rimettere le deleghe in mano al board.

La potenziale operazione di acquisizione di Telecom Italia da parte di KKR "se dovesse andare avanti e aumentasse la leva finanziaria della società, potrebbe avere conseguenze negative sul rating". Lo afferma l'agenzia Fitch in una nota odierna dal titolo "Private equity takeover of Telecom Italia may increase leverage". Il rating dell'agenzia sul gruppo TIM attualmente è BB+.

"Sulla base di esempi recenti di operazioni simili nel settore delle telecomunicazioni - spiegano gli analisti di Fitch - le strutture di finanziamento tendono ad avere una significativa componente di debito che aumenta la leva finanziaria a livelli coerenti con i rating nella categoria B. Se l'operazione procedesse, rivedremmo il rating di Telecom, con probabili implicazioni negative".