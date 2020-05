TIM acquisisce Noovle e accelera nel progetto Cloud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società con sede a Milano specializzata nella fornitura die tra i principali partner di Google Cloud nel mercato italiano. Sin dalla sua nascita, la società offre soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento del servizio in diverse aree, come la fornitura di infrastrutture IT virtuali, lo smart-working, la customer experience e l'Intelligenza Artificiale, e vanta una profonda competenza tecnica con oltre cento professionisti certificati nello sviluppo di applicazioni, web e mobile, basate sul cloud di Google.L'operazione permette a TIM didi public, private e hybrid cloud e di rafforzare le competenze di servizio per accelerare ladelle imprese: dallealla, fino al mondo dellae dellaGrazie a questa acquisizione, TIMe apre la strada alladedicata ai servizi cloud ed edge computing."Siamo felici di accogliere Noovle nel Gruppo TIM: è il partner di riferimento di Google Cloud in Italia e ci permette di completare le nostre competenze in questo settore", afferma, Executive Vice President TIM – Cloud Project, parlando della creazione di sinergie e dell'accelerazione sul fronte d del progetto Cloud."Da sempre Noovle ha sviluppato progetti di trasformazione digitale accompagnando istituzioni e imprese nel percorso evolutivo di filiere connesse e interoperabili", ha spiegato, Amministratore di Noovle.