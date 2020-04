Tesoro, entrate tributarie gennaio-febbraio a 70.580 mln

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nelin base al criterio della competenza giuridica ammontano a, segnando unrispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ().Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle finanze in una nota in cui si specifica che il risultato "è stato determinato principalmente dall'(+741 milioni di euro) e diNel mese di febbraio il gettito presenta andamenti(+3,4%) e per l(+62,9%).In particolare le, con una crescita di 3.322 milioni di euro (+8,3%) rispetto allo stesso periodo del 2019. IlL'incremento, specifica il Mef, è riconducibile principalmente all'(+474 milioni di euro, pari a +2,7%) e delle ritenute sui(+657 milioni di euro, pari a +4%).Per quanto riguarda leammontano a 27.215 milioni di euro e registrano unaIl(+273 milioni di euro, +1,7%) per la componente dell'imposta legata agli scambi interni che registra un incremento di 342 milioni di euro, (+2,6%).Il, che ha risentito, tra l'altro, anche della notevole diminuzione del prezzo del petrolio che si è registrata nel primo bimestre dell'anno.Tra le altre imposte indirette,pari al 6,7% mentre registrano una(-30 milioni di euro pari a -3,8%), sia l'imposta di registro (-53 milioni di euro pari a -6,5%). Le entrate relative ai "giochi" ammontano, nel primo bimestre 2019, a 2.570 milioni di euro (-11 milioni di euro, -0,4%).Le(+224 milioni di euro, pari a +15,6%) di cui: 737 milioni di euro (+77 milioni di euro, pari a +11,7%) sono affluiti dalle imposte dirette e 917 milioni di euro (+146 milioni di euro, pari a +19,0%) dalle imposte indirette.