Tesla, Musk apre una fabbrica a Shanghai

Tesla punta sulla Cina. Il fondatore dell'azienda americana che progetta e produce veicoli elettrici, Elon Musk, è volato a Shanghai per inaugurare una fabbrica che produrrà le sue Tesla. L'impianto, il primo fuori dagli Stati Uniti, si trova nell'area di Lingang, e produrrà 500.000 automobili elettriche per la Cina, bypassando così le dispute commerciali tra Washington e Pechino.



"Non vediamo l'ora d'iniziare oggi il processo di costruzione della Gigafactory di Shanghai - ha scritto Musk su Twitter -. L'obiettivo è completare la costruzione quest'estate, per iniziare a produrre la Model 3 a fine anno e raggiungere alti volumi l'anno prossimo". Secondo il patron di Tesla "le auto a prezzi accessibili devono essere realizzate nello stesso continente dei clienti".



