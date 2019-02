Tesla crolla al Nasdaq: la SEC mette sotto accusa Musk

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La, organo di vigilanza dei mercati finanziari USA, haal giudice federale di mettereper".L'accusa è di averraggiunto in tribunale lo scorso anno, che nerelativi allo stato ed all'andamento della società e del titolo. Accordo che era stato raggiunto in seguito ai tweet sospetti inviati la scorsa estate relativi alla vendita della società. Dichiarazioni che alimentarono la speculazione sul mercato facendo volare il titolo ed allertando l'Authority di controllo della borsa statunitense.L'accusa è scaturita dainviati dal fondatore della casa che produce auto elettriche sportive, lo scorso 19 febbraio, in merito alle stime di produzione in Cina, rettificate dalla società stessa.Frattanto, il titolo Tesla ieri è crollato nella sessione after hours dle mercato americano, colando a picco del 5%.