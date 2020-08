Terzo settore, online elenco beneficiari 5x1000 per 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per fronteggiare le difficoltà operative riscontrate dagli, in prima linea nello sforzo collettivo imposto dall'emergenza sanitaria, ilrecentemente convertito ha anticipato il pagamento delper l'anno finanziario 2019, accelerandone altresì le relative procedure. Lo riferisce ilA seguito della pubblicazione degli elenchi dei beneficiari sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 22 luglio 2020, la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese ha provveduto il 7 agosto 2020 all'emissione degli ordinativi di pagamento del cinque per mille, anno finanziario 2019, in favore de, per un totale erogato diL'elenco è pubblicato alla sezionedella pagina web dedicata e sarà aggiornato, con l'indicazione dello stato del pagamento, alla ricezione degli esiti.Ildi tutte le Amministrazioni coinvolte nel processo di erogazione del beneficio - si legge - "ha consentito di rispettare in pieno la ratio del legislatore, confermando in particolare ilagli enti preposti allo svolgimento di