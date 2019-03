© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Come prevedibile, sul casoè già iniziato ildopo che la Corte di Giustizia dell'Ue, ha stabilito che i fondi concessi dal Fondo interbancario (Fitd) alla Popolare di Bari per il salvataggio dibocciato all'epoca, non f– Secondo i giudici comunitari, infatti, la Commissione "ha erroneamente ritenuto che le misure a favore di Tercas presupponessero l'uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato".Lo ha annunciato nella giornata di ieri il Ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanese, sull'eventualità di una richiesta di risarcimento all'Ue dopo la sentenza del tribunale europeo.ha sottolineato.A finire subito nel mirino la Commissaria Uedopo l'affondo di Patuelli, Presidente dell'Abi:. Secondo Patuelli, infatti,Non si fa attendere la replica dellache passa subito la palla e respinge ledopo la sentenza della C"Quello che ha fatto scattare la risoluzione delle quattro banche, tra cui Etruria,, precisa Vestager.- La posizione assunta dalla Commissione Ue alla fine del 2015 ha resol'intervento preventivo di risanamento da parte del Fidt, che avrebbe potuto consentire di superare le crisi minimizzando o evitando sacrifici ai creditori, ai risparmiatori e agli obbligazionisti subordinati. come era avvenuto nella gestione delle crisi in passato, anche con riferimento alle quattro banche. E' quanto fanno notare da Via Nazionale dopo le parole del