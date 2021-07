Tendercapital, Zani: "Da FMI stime PIL incoraggianti. Italia cresce più della Germania"

Mercoledì 28 Luglio 2021, 17:30

(Teleborsa) - "Le stime del Fondo Monetario Internazionale sulla crescita del PIL italiano per il 2021 sono molto incoraggianti. Secondo la previsione pubblicata nel nuovo World Economic Outlook, quest'anno l'incremento del nostro Prodotto interno lordo sarà pari al 4,9% per poi segnare un +4,2% nel 2022". È quanto afferma Moreno Zani, presidente di Tendercapital, player internazionali indipendente attivo nel settore dell'asset management, commentando i dati del Fondo Monetario Internazionale relativi all'andamento dell'economia italiana.

"Il dato che colpisce maggiormente – continua Zani – è che le stime relative alla crescita economica della Germania, da sempre considerata la locomotiva dell'Ue, si attestano al +3,6% per il 2021 e al +4,1% nel 2022. Queste previsioni fanno ben sperare in una forte ripresa della spesa interna dopo il crollo dell'8,9% del periodo pandemico e ci attestano, di fatto, fra le migliori economie in Europa. Secondo il Fmi, infatti, il PIL dell'Eurozona è stimato al +4,6%, uno 0,3% in meno rispetto a quella italiana. Un trend che se verrà confermato, – conclude il presidente di Tendercapital – potrebbe rappresentare per l'Italia un'occasione preziosa di rilancio e di crescita".