TECMA Solutions, il CdA si allarga per accelerare l'espansione

(Teleborsa) - L'assemblea di TECMA Solutions, tech company specializzata nel settore del Real Estate e quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato l'incremento del numero dei membri del consiglio di amministrazione da cinque a nove, mediante nomina di quattro nuovi consiglieri. Sono stati nominati Mirko Tironi e Luca Giovan Battista Malighetti quali consiglieri non esecutivi e Valeria Falcone e Mirja Cartia d'Asero quali consiglieri indipendenti (individuate previo gradimento dell'Euronext Growth Advisor). L'ampliamento del CdA, si legge in una nota, è funzionale all'accelerazione del processo di espansione a livello internazionale di TECMA, con focus sui mercati USA, Central Europe, Middle East, e al consolidamento delle strategie di crescita nelle diverse asset class, Residenziale, Office, Retail, Hotellerie.

Il nuovo CdA, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, risulta ora composto da: Marco Signorelli (Presidente), Pietro Adduci (Amministratore Delegato), Vittorio Volonté (Consigliere con deleghe), Marco Claudio Grillo (Consigliere), Mirko Tironi (Consigliere), Luca Giovan Battista Malighetti (Consigliere), Valeria Falcone (Consigliera Indipendente), Mirja Cartia d'Asero (Consigliera Indipendente) e Gianluca Meloni (Consigliere Indipendente).

"Grazie al loro indiscusso know-how e alla comprovata esperienza nel Real Estate, Mirko, Luca, Valeria e Mirja sono tra i più stimati professionisti del settore - ha commentato Pietro Adduci, Amministratore Delegato di TECMA - Condividono e completano la vision di TECMA, che orgogliosamente intraprende ed anticipa dal 2012 lo sfidante obiettivo di favorire il percorso di Business & Digital Transformation nel segmento del Real Estate". "La mission del nuovo CdA sarà quella di affermare il nostro posizionamento sul mercato quale partner tecnologico e strategico per gli investimenti immobiliari, mettendo la nostra tecnologia a disposizione di Fondi di Investimento, SGR, Developers, Advisors, Brokers, Asset Managers", ha aggiunto Pietro Adduci, amministratore delegato di TECMA.

Mirko Tironi, con più di 20 anni di esperienza nel Real Estate Italiano, è stato Head of Asset Manager per primari fondi di investimento italiani ed internazionali (tra cui Varde, Carlyle, Generali) e oggi è Senior Partner di Hope, Holding e Sicaf di Investimenti per il rilancio del Paese. Luca Giovan Battista Malighetti è stato Managing Director di Varde; esperto di finanza immobiliare, lavora da più di 20 anni nel Real Estate Italiano, gestendo in passato numerose operazioni in Carlyle e Lazard, valorizzando la sua esperienza in fondi di investimento e banche d'affari. Oggi è Senior Partner di Hope.

Valeria Falcone, attiva nel settore real estate dal 1997, è membro di Barings, società di gestione di investimenti internazionale, nella quale ricopre la carica di Managing Director, Head of Europe Value-Add Investing, responsabile della definizione e dell'implementazione delle strategie di investimento per i fondi Value-Add in Europa, nonché membro del Comitato Investimenti Europa/Asia Pacifico. Mirja Cartia d'Asero ha un'esperienza ultra-ventennale nei settori della finanza e del real estate maturata svolgendo la professione di avvocato presso studi legali internazionali (Clifford Chance, Allen & Overy) e, in seguito, ricoprendo il ruolo di Vice-President in Lehman Brothers. Nel 2015 ha fondato Restar, che nel 2019 ha ceduto a Guber Banca, dove Mirja svolge il ruolo di Head of Real Estate. Dal 2014 ad oggi ha ricoperto vari incarichi come Consigliere Indipendente in società quotate.