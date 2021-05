12 Maggio 2021

(Teleborsa) - Technogym ha registrati ricavi consolidati pari a 128,7 milioni di euro nei primi tre mesi del 2021, +10,2% rispetto al primo trimestre del 2020 e +13,1% a cambi costanti. I ricavi del primo trimestre confermano la forte crescita del segmento di clientela Home rispetto allo

scorso esercizio (+129% anno su anno, in ulteriore accelerazione rispetto al +97% registrato nel quarto trimestre del 2020).

Technogym ha registrato una crescita del fatturato in tutte le aree geografiche in cui opera con l'eccezione del solo Nord America, "territorio nel quale Technogym deve ancora finalizzare l'implementazione dell'organizzazione vendite home, già implementato in altre aree geografiche", sottolinea la società. In Europa, la principale area geografica del gruppo, si registra una crescita del 26% in Italia, mentre il resto d'Europa di attesta al +1,3%.

"Technogym chiude il primo trimestre del 2021 con un fatturato in crescita a doppia cifra, sostanzialmente allineato al primo trimestre del 2019, ed un incremento della redditività più che proporzionale - ha commentato il presidente e AD Nerio Alessandri - Tale risultato è frutto di una ulteriore accelerazione delle vendite home fitness a +130% e della ripartenza del BtoB, con il segmento Health in testa. Anche il segmento Fitness Club sta ripartendo, soprattutto in Asia Pacific ed in UK, aree in cui gli utenti finali stanno tornando in palestra con entusiasmo e gli operatori hanno confermato i piani di investimento".