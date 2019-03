© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mentre incontinua a tenere banco il dibattito sullacon le continuefacendo navigare l'attività di Governo in acque agitate, il dibattito che divide favorevoli e contrari, tra esperti e opinione pubblica, si fa sempre più acceso nell'avvicinarsi a grandi passi il momento di una decisione a cui non si potrà più sfuggire., che, naturalmente, non ha dubbi sul da farsi, forte anche della. Comunque, magari riveduta e corretta, ma in ogni caso.- Nel corso della tavola rotonda è arrivato l'assist di Ennio Cascetta, Professore di Pianificazione dei Sistemi di Trasporto dell'Università Federico II di Napoli: "Oggi abbiamo un'Italia a due velocità,per il nostro Paese e cTEN sulle quali ci saranno i servizi viaggiatori TAV e quelli del treno merci europeo TEM per creare uno spazio europeo unico per le persone e le merci", ha concluso.