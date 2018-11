© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -La linea alta velocità che collegherà Torino e Lione resta al centro del dibattito politico, e il rischio di un ritardo nella realizzazione dell'infrastruttura infastidisce l'Unione Europea. Specialmente dopocon la quale sono stati congelati i bandi di gara previsti entro dicembre in attesa di un'analisi costi benefici. "Analisi scientifica e senza nessun preconcetto", ha dichiarato al termine del summit Danilo Toninelli."Ridiscutere integralmente il progetto" la linea del Governo italiano, ". Due linee difficilmente conciliabili, specie dopo le dichiarazioni del portavoce della Commissione Europea ai Trasportie ritardi nella realizzazione del progetto potrebbero portare a una riduzione dei finanziamenti da Bruxelles".Ma negli ultimi giorni si stanno moltiplicando lea proposito di quest'opera. Dopo lache ha portato a Torino circa 40 mila manifestanti, oggi 14 novembre 2018 si è espresso a favore dell'opera anche un esponente della maggioranza,"L'analisi è facilissimae quindi le merci devono circolare alla velocità giusta e nel modo migliore", le parole del leghista.Analisi costi-benefici criticata anche dal. "Se la gare non partono, ogni mese si perdono oltre 75 milioni di euro. Così si va incontro a une il passo del Frejus (dove attualmente passano le merci) è un'infrastruttura inadeguata. Non c'èNon si capisce perché i cantieri debbano fermarsi",Anche, e una delegazione guidata dal suo Presidente Fabio Ravanelli e dal numero uno degli Industriali Torinesi Dario Gallina si è recata oggi in visita ai cantieri tra Francia e Val di Susa. I due industriali hanno