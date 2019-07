Supermercati, stop allo spam non autorizzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si va verso una maggiore tutela della privacy per i clienti che sottoscrivono le carte fedeltà presso i supermercati ed altri punti vendita. Ilha reso noto chea chi ha sottoscritto unain un supermercato, a meno che l'utente non abbia dato il proprioA far partire la protesta sarebbero state le continue lamentele da parte dei clienti che ricevevano continuamenteda parte dell'azienda in posta elettronica, anche nel caso l'indirizzo fosse stato segnalato come spam. Il provvedimento bacchetta principalmente la catena di elettronica. Laha già sanzionato i supermercati, ma le azioni illecite sono antecedenti all'entrata in vigore delche stabilisce sanzioni importanti contro chi viola laIl problema originario è che il consenso dato dagli utenti, per il, non poteva essere ritenuto valido, poiché i clienti erano costretti a rilasciarlo per poter ottenere i servizi proposti con la carta fedeltà. Il Garante ha potuto avvalersi dei, ammonendo la società a, per finalità di marketing, i dati personali degli interessati. Ha inoltre vietato, in assenza di un comprovato consenso, libero e specifico. Alla società è stato ingiunto, infine, di implementare misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la corretta gestione dei diritti degli interessati, assicurando anche il tracciamento puntuale delle richieste ricevute dalla clientela, e così poter comprovare il rispetto (accountability) degli adempimenti privacy.Per quanto riguarda il, la svolta arriverà con il decreto omonimo, a cui mancherebbe davvero poco, essendo arrivati tutti i pareri necessari prima dell'invio da parte del MISE, al