STMicroelectronics, risultati in calo nel primo trimestre 2019

Ultimo aggiornamento: 16:46

STMicroelectronics ha chiuso i primi tre mesi del nuovo anno con(-6,7%), margine lordo al 39,4% (-50 punti base), margine operativo al 10,2% (-190 punti base) e(-25,4%) o utile di 0,20 dollari per azione dopo la diluizione (0,26 dollari nel 1° trimestre 2018).«Guardando al secondo trimestre - ha anticipato, President & CEO di STMicroelectronics - prevediamo di tornare ad una crescita dei ricavi rispetto allo scorso trimestre.. Ci prepariamo quindi ad una crescita sostenuta nella seconda metà dell'anno rispetto al primo semestre, sui mercati finali Industriale, Automotive e Personal Electronics. Le nostre aspettative sui ricavi tengono conto dei programmi già in corso con i nostri clienti e dei lanci di nuovi prodotti, e presuppongono condizioni di mercato in miglioramento. I nostri obiettivi per il 2019 sono di fare meglio del mercato che serviamo e realizzare una redditività sostenibile».