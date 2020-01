STM promossa da Societe Generale, titolo schiva le vendite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove in cauto rialzo il titolo STMicroelectronics, che tratta con un moderato +0,16%, rispetto alle vendite generalizzate che hanno colpito l'intero listino milanese.A dare linfa alle azioni, contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Societe Generale che hanno alzato il target price confermando la raccomandazione "buy". L'ufficio studi ha portato il prezzo obiettivo a 29,30 euro dai 26,52 precedenti e contro i 25,11 euro delle attuali quotazioni.Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che l'azienda italo-francese di semiconduttori mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,2%, rispetto a -0,9% del principale indice della Borsa di Milano).Il quadro tecnico di breve periodo di STMicroelectronics mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 25,31 Euro. Rischio di discesa fino a 25,03 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 25,59.