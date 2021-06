STM, nuovo centro di ricerca per sensori avanzati con Politecnico di Milano

(Teleborsa) - STMicroelectronics, leader globale nel settore dei semiconduttori, ha stretto un accordo di collaborazione della durata di cinque anni con il Politecnico di Milano. Al centro della partnership, presentata questa mattina alla presenza del Ministero dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, la costituzione di un centro di ricerca congiunto sui materiali avanzati per sensori (STEAM) che, sulla base della lunga collaborazione tra ST e Politecnico, nasce per dare a professori, ricercatori e PhD tutti i mezzi per concepire, disegnare e sviluppare la tecnologia MEMS e per far nascere nuovi prodotti MEMS (Micro-Electro-Mechanical System).

Il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, ha parlato di "un investimento che mira ad innovare il comparto manifatturiero, traino dell'economia italiana". "Il laboratorio, aperto alle imprese, si inserisce all'interno di un progetto ambizioso, quello di creare un vero e proprio distretto di innovazione nel Parco dei Gasometri a Bovisa - ha aggiunto - Qui si svilupperà un vero e proprio ecosistema di livello internazionale, capace di competere con le migliori realtà straniere".

"È un ottimo esempio di ciò che può essere realizzato nell'ambito del nostro approccio globale alla ricerca cooperativa con università ed enti di ricerca: supportare tecnologie di avanguardia ed ecosistemi ingegneristici di punta in cui ST è presente, sviluppando talenti per costruire insieme il futuro", ha commentato Jean-Marc Chéry, President & CEO di STMicroelectronics.

"Credo che il MISE debba avere un ruolo fondamentale nella promozione delle nostre industrie nazionali e in questa occasione voglio confermare il mio personale impegno per lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni italiane che devono riconquistare un ruolo importante anche nello scenario dell'economia mondiale", ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.

