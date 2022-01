Stellantis completa investimento in produttore batterie Factorial

(Teleborsa) - Stellantis, tramite la sua affiliata, ha completato il processo di investimento in Factorial Energy (Factorial) come parte del ciclo di finanziamento Serie D di Factorial, insieme ad altri investitori. Il finanziamento sarà utilizzato per accelerare la produzione commerciale e la diffusione della tecnologia delle batterie allo stato solido di Factorial, che si rivela affidabile e offre fino al 50% di autonomia in più rispetto all'attuale tecnologia agli ioni di litio.

"Stellantis sta procedendo a tutta velocità nel suo processo di elettrificazione, con 33 modelli elettrici attualmente disponibili e otto veicoli a batteria in arrivo nei prossimi 18 mesi" - ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis -. "Con i nostri partner, tra cui Factorial, elettrificheremo rapidamente il nostro portfolio di brand con soluzioni sicure, sostenibili e convenienti".

Durante l'evento EV Day, svoltosi nel luglio 2021, Stellantis ha annunciato l'obiettivo di introdurre entro il 2026 la prima tecnologia competitiva di batterie a stato solido.

"Continuiamo a muoverci velocemente verso l'obiettivo di fornire ai nostri clienti la tecnologia delle batterie a stato solido su larga scala per il settore automotive", ha affermato Siyu Huang, Ph.D, CEO di Factorial Energy. "Questo finanziamento ci permetterà non solo di far progredire la ricerca e lo sviluppo, ma anche di ottimizzare le dimensioni del nostro team e investire in nuovi impianti per orientare la produzione commerciale".

Factorial sta costruendo uno stabilimento di produzione pilota all'avanguardia che consentirà di implementare la fabbricazione di celle di grande formato e realizzare batterie per i test dei clienti. L'impianto sarà ubicato nella regione del New England e l'inizio della costruzione è previsto per i primi mesi del 2022.

"Da quando abbiamo sviluppato con successo la prima batteria a stato solido da 40 ampere/ora nel 2021, si sono susseguiti numerosi test", ha continuato Huang. "Siamo quindi impazienti di mettere a disposizione le batterie per i nostri clienti, affinché possano condurre ulteriori test rigorosi per la convalida al livello successivo".