(Teleborsa) - Il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato il nome di Raffaele Cappiello come Commissario Straordinario nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di Stefanel.



L'azienda di Ponte Piave precisa che "in conseguenza dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria sono cessate le funzioni dell'assemblea dei soci e degli organi di amministrazione e controllo della Società."



