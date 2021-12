Stazioni e solidarietà, Help Center Roma Termini ha effettuato nel 2020 25.377 interventi

(Teleborsa) - Nell'ambito del significativo impegno prestato dagli Help Center operanti nelle stazioni italiane, nati da una collaborazione fra ANCI e Gruppo FS Italiane, i centri di ascolto di Roma Termini hanno effettuato 25.377 interventi di assistenza nel 2020.

Tra questi 16.170 sono stati a bassa soglia (distribuzione di pasti e beni di prima necessità) mentre 9.207 sono stati di orientamento sociale, ovvero servizi di segretariato sociale, accoglienza, offerta di posti letto e orientamento igienico sanitario o nella ricerca di lavoro.

I servizi di assistenza hanno interessato un totale di 2.295 utenti: il 35% già fruitori dell'Help Center e il 65% nuovi. Solo il 20% sono cittadini italiani e l'11% comunitari, mentre la gran parte è rappresentata da extracomunitari (il 67%).

L'Help Center di Roma Termini è inserito all'interno del circuito dei servizi della SOS – Sala Operativa Sociale di Roma Capitale ed è stato il primo centro che, nel 2020, ha offerto alle persone senza dimora e ai migranti senza tessera sanitaria la possibilità di effettuare test sierologici, tamponi molecolari e antigenici ed anche il vaccino, grazie al progetto Dottor Binario, in collaborazione con l'Istituto San Gallicano (IRCCS) della Capitale. Sono stati realizzati oltre 7000 tamponi e quasi 1200 persone sono state vaccinate, garantendone così la salute e l'accoglienza in sicurezza.