Sprint dei mercati su intesa Brexit, vola la sterlina

(Teleborsa) - Spingono sull'acceleratore le principali borse europee dopo che. La notizia sta facendoche ha invertito la rotta recuperando decisamente terreno nei confronti di euro e dollaro. La divisa inglese era stata penalizzata dalla notizia che il partito unionista nordirlandese, Dup, aveva bocciato il prospettato accordo sulla Brexit in dirittura d'arrivo.andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +0,96%. Passi in avanti si registrano anche per Londra, che mostra un progresso dello 0,61%. Bene Parigi, che cresce di un modesto +0,53%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,80% sul FTSE MIB.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori bancario (+1,53%), servizi finanziari (+1,31%) e costruzioni (+1,08%).Tra idi Milano, in evidenza Banco BPM (+2,55%), Fineco (+2,09%), Poste Italiane (+2,08%) e BPER (+1,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Pirelli, che continua la seduta con -1,48%.del FTSE MidCap, Cattolica Assicurazioni (+4,17%), Credito Valtellinese (+3,66%), Anima Holding (+2,86%) e Banca Ifis (+2,46%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Interpump, che prosegue le contrattazioni a -1,59%.