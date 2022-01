Spazio, rinviato per maltempo il lancio del satellite italiano Cosmo Sky Med

Venerdì 28 Gennaio 2022, 10:45







(Teleborsa) - È stato rinviato a causa del maltempo il lancio del satellite italiano di nuova generazione Cosmo Sky Med. Lo ha comunicato via Twitter SpaceX, la compagnia statunitense che aveva messo a disposizione il vettore per il lancio del satellite che era programmato per la mezzanotte. Un nuovo tentativo verrà effettuato nel corso della giornata.