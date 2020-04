Spazio: iniziata Expedition 63

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dal cosmodromo russo di, è stato eseguito con successo il, la Stazione Spaziale internazionale.A bordo, l'equipaggio dicomposto dall'astronauta della Nasae dai cosmonautidell'agenzia spaziale russa, la cui missione durerà, con rientro a terra previsto ilSi è trattato delportata in orbita dala, primo veicolo spaziale costruito unicamente con componenti di, impiegato lo scorso agosto in un volo di prova. Finora le navette Soyuz erano state lanciate con il razzo Soyuz-FG dotato di sistema di controllo ucraino.Ad attendere il nuovo equipaggio, a bordo della stazione spaziale internazionale, ci sono il comandante russo, subentrato a Luca Parmitano il 5 febbraio 2020, e gli americani, che rientreranno sulla Terra il 17 aprile.Chris Cassidy, che fece parte dell'equipaggio in occasione della prima missione di Luca Parmitano nel 2013 a bordo della Iss, accoglierà insieme a Ivanishin e Vagner i gli astronauti della Nasache a fine maggio raggiungeranno il complesso orbitale con la. Si tratterà delnello spazio con lancio daglidopo il pensionamento degli Space Shuttle nel 2011.