(Teleborsa) - "Governi europei e attori istituzionali mettano la sostenibilità al centro dell'attuazione di Next Generation EU. Il mondo dell'economia e il mondo delle imprese possono favorire unain tutto il pianeta, generando impatti significativi a livello globale con sostegno alle riforme e agli investimenti". Così inizia l'intervento che sarà pubblicato oggi sul blog didell', che parteciperà al Meeting di Rimini 2020, giovedì 20 alle 17, intervenendo all'evento "Sussidiarietà… e finanza sostenibile", organizzato in occasione della presentazione del Rapporto annuale della Fondazione per la Sussidiarietà. Oltre a Pompei interverranno tra gli altri il Presidente della Fondazione Cariplo Giovanni Fosti, il Responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo Marco Morganti e l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo."Gli obiettivi generati da un nuovo approccio sostenibile – scrive Pompei – rappresentano lache ci attende e il sistema finanziario può fornire un contributo rilevante alle priorità del momento, facendo leva su settori strategici e strumenti adatti alle nuove esigenze. Benessere sociale più esteso, ricavi sostenibili e virtuosi nei processi, nella filiera, nella gestione del personale, nell'interazione con il territorio e la collettività: sono tutte componenti fondamentali per tracciare la strada verso un. Soprattutto guardando alle nuove generazioni, che ormai hanno acquisito su questi temi un livello di sensibilità elevato e ripongono massima attenzione al fatto che azioni concrete facciano seguito agli annunci e alle intenzioni"."Per tracciare la rotta verso la sostenibilità - conclude Pompei - serve uno. Il nostro Paese si prepara a guidare la presidenza delnel 2021 e questa rappresenta una straordinaria occasione per rafforzare gli strumenti di governance globale e di condivisione delle priorità internazionali. Per guidare il vero cambiamento la, un impatto reale e tangibile su questo tema è la sfida più importante. Deloitte è pronta a fare la propria parte. Già all'inizio del 2020 avevamo lanciato il progetto "Impact for Italy", con l'obiettivo di contribuire a far crescere e rendere più competitivo il Paese affiancando le imprese e aiutandole a sviluppare un approccio rinnovato rispetto al passato. Ma anche cone attraverso i nostri servizi abbiamo messo in cima alle nostre priorità l'impegno per creare una vera e propria cultura sostenibile, soprattutto tra le Pmi. L'impegno su queste sfide, a tutti i livelli, è concretamente integrato nei nostri obiettivi e nelle nostre strategie di business".