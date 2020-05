Sostenibilità, nuove priorità per le aziende

la lotta alla povertà e alla fame;

assicurare la salute e il benessere per tutti;

la salvaguardia dell'ambiente;

ridurre le disuguaglianze, comprese quelle di genere;

incentivare le relazioni economiche e finanziarie a livello locale.

(Teleborsa) - Le aziende sono sempre di più impegnate ad includere nel proprio business gli aspetti sociali e ambientali, così come indicato dall'agenzia globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.Per conseguire la sostenibilità,, per affrontare la complessità del mercato in cui operano e devono coinvolgere in modo costante tutti gli stakeholder.Tra gli obiettivi più importanti, ci sono:All'interno dei 17 obiettivi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, la pandemia in corso, che sta avendo effetti devastanti su tutta l'umanità, porterà, piuttosto che altri.In particolare, i governi, le imprese e le persone faranno maggiore attenzione all'assistenza sanitaria, con la consapevolezza di sostenere costi più elevati e considereranno attentamente i rischi di non poter lavorare e quindi di non generare reddito, a causa di una malattia.In questo senso ci sarà una crescente richiesta di polizze sanitarie da parte delle aziende per i propri dipendenti.avrà un notevole sviluppo, visto che le aziende hanno imparato che molte mansioni potranno essere svolte dai propri dipendenti da casa, con un risparmio di costi in termini di spazi occupati, utenze da sostenere e con risvolti positivi dal punto di vista ambientale (minor inquinamento legato agli spostamenti delle persone).Le multinazionali già impegnate a ripristinare i rapporti di fornitura con imprese locali, a causa delle guerre commerciali, tra cui quella tra gli Stati Uniti e la Cina, accelereranno questo comportamento, con, con risvolti positivi sulla comunità locale, in termini di relazioni e fedeltà dei clienti.