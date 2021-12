Softbank ai minimi in 15 mesi su ribassi Alibaba e Didi

(Teleborsa) - SoftBank Group, holding finanziaria multinazionale giapponese, ha registrato un calo dell'8,2% sulla borsa di Tokyo, ha causa dei ribassi analoghi o peggiori su alcuni dei maggiori titoli che ha nel portafoglio. A preoccupare di più sono le performance del gigante dell'e-commerce Alibaba, che oggi ha perso il 5,6% a Hong Kong, e di Didi, la app di trasporti (simile a Uber) che venerdì ha lasciato sul terreno il 22% a Wall Street. Il titolo di SoftBank Group, in calo per il settimo giorno consecutivo, ha raggiunto il livello più basso in 15 mesi.

Il titolo Alibaba, l'investimento di maggior valore del gruppo, ha perso l'8% a New York nella seduta di venerdì, in scia alle novità sulla società di ride-sharing Didi. La società di trasporti con sede a Pechino Didi ha infatti annunciato che lascerà il New York Stock Exchange, nonostante sia sbarcata sulla Borsa americana nel giugno 2021.