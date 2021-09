Sindacati da Draghi: parte il dialogo sulla sicurezza, nuovo incontro su PNRR

Lunedì 27 Settembre 2021, 21:00

(Teleborsa) - Prima occasione di confronto sindacati-governo in un incontro convocato dal Premier Mario Draghi, per parlare di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche del Patto per il lavoro e la crescita lanciato giovedì scorso all'assemblea di Confindustria. Un confronto che è solo all'inizio e non potrà non includere il dibattito sulla prossima manovra e le risorse del PNRR, assieme a tematiche chiave come il blocco dei licenziamenti, la riforma degli ammortizzatori sociali, il fisco e le pensioni.

Presenti a palazzo Chigi anche i ministri della PA Renato Brunetta e del Lavoro Andrea Orlando ed il sottosegretario alla presidenza del consiglio Roberto Garofoli. "E' stato un incontro particolarmente utile, proficuo e concreto, con alcuni interventi di medio periodo e alcuni di periodo immediato", ha detto Orlando al termine dell'incontro.

Il segretario della Cgil Maurizio Landini, uscendo da Palazzo Chigi dopo l'incontro con Draghi, ha parlato di "prime risposte importantissime" sul tema della sicurezza, che andranno approfondite dal punto di vista "tecnico".

"Si è deciso di costruire una banca dati centrali per gli infortuni", ha confermato Bombardieri aggiungendo che, a proposito delle sanzioni, "il governo si è impegnato, su nostra richiesta, a deliberare con decreto la sospensione dei posti di lavoro dove ci sono violazioni delle norme di sicurezza per dare la possibilità all'azienda di mettersi a norma".

Silenzio sul tema del salario minimo. "Oggi all'ordine del giorno c'era il tema salute e sicurezza", ha precisato Landini aggiungendo "se era per il governo oggi avremmo discusso solo di quello. Noi abbiamo posto altri temi". Fra questi - ha aggiunto il sindacalista - la "verifica dell'intesa sul blocco dei licenziamenti" che scade il 31 ottobre e la proroga della Cig-Covid per i settori tessile, commercio, servizi e turismo.

Draghi avrebbe anche annunciato ai sindacati presenti - Cgil, Cisl, Uil - la convocazione delle parti sociali sull'impiego del Recovery Plan e sulla realizzazione degli investimenti previsti.