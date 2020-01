SIGEP RiminI, parte anche la tre giorni di Coppa del Mondo della Gelateria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A Fiera Rimini nei, competizione internazionale a squadre in tre giornate, da oggi domenica a martedì 21 sera. Teleborsa ha incontrato"Siamo arrivati alla nona edizione.che provengono da selezioni accurate in ogni nazione di competenza.. Queste squadre si allenano per 5-6 mesi. Hanno un tema da discutere con la con Giuria, fanno degli allenamenti è proprio una gara sportiva, se vogliamo, perché si ritrovano, si allenano, fanno dei progetti eperché è di questo che si parla, alla fine"."Per fare, per aver l'eccellenza, bisogna essere dei professionisti, sapere come metterli bene assieme e"Le dirò che i primi anni c'erano delle squadre materasso,. Ma ci stiamo arrivando. Sono veramente preparati e molto di altissimo livello tutte le squadre. Non saprei dirle chi può vincere quest'anno questa gara"., naturalmente., anche se è arrivato cento anni prima, in Argentina, per esempio, c'è stata un immigrazione ai primi del novecento, i gelatieri sono tutti diestrazione italiana. In Germania la stessa cosa."."Certo naturalmente. In italia ce lo abbiamo al 50 per cento. Sul mercato in America naturalmente c'è il 90 per cento di ice cream e 10 per cento di artigianale.".