Servizi finanziari abusivi, Consob oscura sette siti

(Teleborsa) - Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 2 mediante i quali viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Questo l'elenco dei siti per i quali Consob ha disposto l'oscuramento: UAB Bensela ( www.allfinancialtrading.com e https://webtrader.allfinancialtrading.com); Felicity Group LTD ( https://unionstock.co); Lacari Group LTD (https://fxcapitalize.com); "HCM Group" (https://hcmgroupfx.com e pagina https://my.tradingroomstar.com); "Lead Secure LTD" ( https://fxdirects.co); Leverit Panama SA/Sirio Compliance Trust (https://sirioct.com e https://sirioct.com/backoffice/web).

Sale, così, a 474 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.