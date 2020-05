Serie A tenta la fuga: si riparte il 13 giugno?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tra le tantecon ilmesse in pausa dal coronavirus, c'è ancheche da giorni ormai spinge pered attutire glicausati dallo stop forzato e terminare il torneo, ovviamente aNelle scorse ore, laha proposto unaper la ripresa ufficiale del campionato italiano: quella delrispetto alla quale si sono espressi a favoreUndunque, verso la ripartenza a poco più di 3 mesi dall'ultima gara disputata il 9 marzo scorso. Ovviamente bisognerà attendere lache continuerà in questi giorni a valutare laDa lunedì prossimo,intanto, sarà finalmente possibile ricominciare con gli, ad eccezione dei giocatori che stanno osservando la quarantena.però resta quella della, dopo che saranno verificati alcuni protocolli e ci possa essere la certezza di garantire la salute per tutti i protagonisti. L'incertezza ha caratterizzato tutti i Paesi, chi ha già scelto lo ha fatto chiudendo in anticipo". Lo ha detto a chiare lettere il Ministro dello sport e delle politiche giovanili,, nel corso dell'informativa in Senato, in merito alla ripresa del campionato di calcio di Serie A nel ribadire l'obbligo di quarantena di tutta la squadradeciso dal Cts (Comitato Tecnico Scientifico).