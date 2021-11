Serie A, Apax Partners interessata a entrare tra gli investitori

(Teleborsa) - La società di private equity, Apax Partners, starebbe valutando la possibilità di entrare tra gli investitori della Serie A. Secondo quanto ha riportato Bloomberg e ripreso il portale Calcio e Finanza, Apax Partners sta lavorando per formulare una proposta che potrebbe presentare alla Lega all'inizio del prossimo anno. L'interesse della società di private equity per la Serie A risale a più di un anno fa anche se per il momento si tratterebbe solo di alcune valutazioni preliminari. L'indiscrezione arriva dopo la mancata finalizzazione dell'operazione da 1,7 miliardi di euro tra la Serie A e Cvc, Advent e Fsi.

"L'investimento da parte di Apax potrebbe differire nella struttura dall'accordo che la Serie A ha definito con Advent, Cvc e Fsi e includere un elemento di debito più ampio – si legge sul sito Calcio e Finanza –. Una mossa che dovrebbe comunque convincere i presidenti dei club di Serie A, alcuni dei quali si sono dimostrati restii all'ingresso di società di private equity come investitori".