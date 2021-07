Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

Venerdì 30 Luglio 2021, 18:15

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. Sostanzialmente debole l'andamento di Wall Street, con l'S&P-500 che registra una flessione dello 0,58%.



Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,22%. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 73,67 dollari per barile.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,62%.



Tra i listini europei discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,61%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,65%, e tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,32%. Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,60% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 27.864 punti.



In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,12 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,75 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,77 miliardi.



429 sono le azioni scambiate: tra queste, 230 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 154 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 45 azioni del listino milanese.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di Amplifon, che mostra un rialzo del 3,30%.



Su di giri Unicredit (+2,8%).



Ferrari avanza dell'1,60%.



Si muove in territorio positivo Recordati, mostrando un incremento dell'1,36%.



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Saipem, che ha terminato le contrattazioni a -4,44%.



Pesante Nexi, che segna una discesa di ben -4,11 punti percentuali.



Seduta drammatica per Banco BPM, che crolla del 3,72%.



Sotto pressione Enel, con un forte ribasso del 2,93%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Astaldi (+9,50%), El.En (+7,80%), Webuild (+6,59%) e Italmobiliare (+3,87%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Biesse, che ha chiuso a -4,41%.



Sensibili perdite per Autogrill, in calo del 2,76%.



In apnea Danieli, che arretra del 2,34%.



Tonfo di Fincantieri, che mostra una caduta del 2,31%.