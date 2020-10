SEAS dribbla la crisi, organico in continuo ampliamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flottasul territorio italiano, ha avviato la ricerca di personale da inquadrare nelle aree diSi tratta - chiarisce il comunicato - di una decina di posizioni afferenti al supporto delle attività in essere, die di pianificazione nell'ambito della società e diall'interno degli hangar."Nonostante ilcome già accaduto nel periodo di lockdown, si rende necessario mantenere income ai- spiegaamministratore delegato di Seas - Svolgiamo il nostro compito a pieno regime. Da qui la necessità di reperire figure qualificate che rispondano alle necessità aziendali. Da anni Seas è cresciuta costantemente in termini di organico, oltre che dicontribuendo in modo