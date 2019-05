Scontro USA-Cina, Trump mette al bando Huawei

Ultimo aggiornamento: 10:39

(Teleborsa) - Esplode latra, dopo la decisione del Presidente americanodi vietare l'acquisto di apparecchiatureda parte di- Per Washington, infatti, le attività di Huawei rappresentano un rischio per la sicurezza nazionale e, in virtù di questo, il big cinese e 70 delle sue affiliate sono finite nellaamericana.L'iscrizione di Huawei nella Entity List del Bureau of Industry and Security (Bis) comporta che le società americane avranno bisogno diper vendere o trasferire tecnologia a Huawei. Tra le società americane fornitrici del gruppo cinese ci sono- Il divieto di operare negli Usa finirà per danneggiare imprese e consumatori frenando gli sforzi per sviluppare il 5G. Non tarda ad arrivare lache ovviamente rispedisce le accuse al mittente e definisce"leimposte dagli"Limitare Huawei non renderà gli Usa più sicuri o più forti,, oltre a creare "altre gravi questioni legali". "Huawei è un impareggiabile leader nel 5G", lo standard di ultima generazione delle tlc integrate.si legge in una nota ufficiale rilasciata dalla compagnia di Shenzhen.