Sciuker Frames, ricavi 2019 salgono a 12 milioni (+30%)

(Teleborsa) - Sciuker Frames, PMI innovativa, attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili, ha registrato al 31 dicembre 2019 un fatturato in crescita del circa 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e pari a circa 12 milioni di euro.



"Le nostre performance nel 2019 mostrano che stiamo proseguendo con successo verso i nostri obiettivi rispettando gli allineamenti strategici - dichiara Marco Cipriano Amministratore Delegato di Sciuker Frames -. Siamo indubbiamente soddisfatti dei risultati raggiunti, in particolare per essere riusciti a migliorare sia nei volumi sia nelle marginalità". © RIPRODUZIONE RISERVATA