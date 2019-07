Sciopero trasporti, sindacati confermano lo stop

(Teleborsa) - Lo sciopero generale dei trasporti, in programma il 24 luglio, e quello del settore aereo del 26 è confermato. La conferma arriva unitariamente da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, spiegando che l'incontro avvenuto al ministero dei Trasporti "aveva ad oggetto unicamente il trasporto aereo".



Le ragioni della mobilitazione, chiariscono i sindacati, "rimangono quindi tutte valide, nonostante il ministro nel corso della riunione si sia reso disponibile a convocare una serie di incontri sul settore, come più volte abbiamo richiesto".



Per le tre sigle si tratta di "un percorso utile ma tardivo, rispetto al quale rimaniamo in attesa di verificare il calendario e l'esito complessivo". © RIPRODUZIONE RISERVATA