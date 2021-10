Scambi sotto i livelli della vigilia per tutti i mercati europei

Lunedì 18 Ottobre 2021, 11:15

(Teleborsa) - Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. A pesare sul sentiment degli investitori è il rallentamento della crescita dell'economia cinese nel terzo trimestre, a cui si associa il continuo rialzo dei prezzi delle commodities. Sono sette le aziende di Borsa Italiana che oggi staccano la cedola: Banca Ifis, Banca Mediolanum, Generali, Ilpra, Intesa Sanpaolo, MARR, Unipol.



L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,158. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.764,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,17%), raggiunge 83,24 dollari per barile.



In salita lo spread, che arriva a quota +112 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,94%.



Nello scenario borsistico europeo deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,22%, e seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dello 0,78%.



Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,73%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 28.901 punti.



Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,26%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,03%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla Banco BPM, con un importante progresso del 2,18%.



In evidenza Banca Generali, che mostra un forte incremento del 2,09%.



Buoni spunti su BPER, che mostra un ampio vantaggio dell'1,38%.



Ben impostata Mediobanca, che mostra un incremento dell'1,14%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Mediolanum, che segna un -5,90%.

Unipol prosegue le contrattazioni a -3,60%.



Sotto pressione Intesa Sanpaolo, che accusa un calo del 2,80%.



Scivola Campari, con un netto svantaggio dell'1,93%.



In rosso Atlantia, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,49%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Biesse (+2,85%), Tamburi (+2,83%), Datalogic (+2,53%) e Cementir Holding (+2,24%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Ifis, che continua la seduta con -3,41%.



Seduta drammatica per Autogrill, che crolla del 2,76%.



Spicca la prestazione negativa di Brunello Cucinelli, che scende dell'1,58%.



Caltagirone SpA scende dell'1,15%.