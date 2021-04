23 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. I listini europei sono sulla buona strada per registrate le prime perdite, sui sette giorni, nelle ultime otto settimane. Le preoccupazioni per l'aumento dei contagi da coronavirus nel mondo ha compensato i risultatiu positivi arrivati dalla stagione degli utili.



Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,206. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,42%.



Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +103 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,76%.



Tra gli indici di Eurolandia tentenna Francoforte, che cede lo 0,41%, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,50%, e si muove sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,28%.



Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,31% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 26.625 punti.



Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,24%); sulla parità il FTSE Italia Star (-0,15%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Poste Italiane (+1,60%), Unipol (+0,88%), Banco BPM (+0,85%) e Pirelli (+0,79%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler, che continua la seduta con -6,99%.



Si concentrano le vendite su Buzzi Unicem, che soffre un calo dell'1,35%.



Vendite su Recordati, che registra un ribasso dell'1,32%.



Contrazione moderata per Terna, che soffre un calo dello 0,93%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Tod's (+12,01%), Cattolica Assicurazioni (+3,32%), Banca Popolare di Sondrio (+2,62%) e De' Longhi (+1,78%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su La Doria, che ottiene -2,99%.



Seduta negativa per Illimity Bank, che mostra una perdita dell'1,78%.



Sotto pressione Cofide, che accusa un calo dell'1,70%.



Scivola Juventus, con un netto svantaggio dell'1,58%.