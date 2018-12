© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e l'ipotesi di. E' questo il quadro che si sta delineando nella Legge di Bilancio nel capitolo che riguarda la Salute.Per la sanità erano stanziati 50 milioni per ciascun anno dal 2019 al 2021, ma un emendamento dei relatori ha alzato il finanziamento a. Le risorse aggiuntive verranno prelevate riducendo il Fondo per le amministrazioni centrali. Il pacchetto Sanità però non si limita a stanziare più soldi, ma prevede una serie di altre misure ed agevolazioni.- Per supplire temporaneamente alla carenza di personale medito negli ospedali, un emendamento prevede l'assunzione a tempo determinato di medici privati, salvo la verifica preventiva da parte delle ASL della "impossibilità oggettiva" di utilizzare medici convenzionati con il SSN e che non vi siano graduatorie aperte o concorsi in fase di svolgimento.- Un altro emendamento riguarda il personale da impiegare nei centri per le cure palliative, che allenta le rigidità sull'assunzione di medici, in precedenza soggetti ai requisiti più restrittivi fissati dal decreto del Ministero della salute del 2013. Ora basterà avere 3 anni di esperienza nel campo, avere svolto un percorso formativo apposito o aver effettuato un certo numero di ore di assistenza.lSi amplia la platea di farmacie che hanno diritto ad un miglior trattamento fiscale,indicando il tetto di fatturato a 150 mila euro.- Per taluni farmaci sperimentali e per i medicinali oncologici innovativi i fondo saranno gestiti direttamente dal Ministero dell'£Economia con il sistema della determinazione dei fabbisogni standard e non più dal Ministero della Salute.- In caso di mutamento delle condizioni di mercato, l'agenzia per il farmaco AIFA potrà rinegoziare anticipatamente il prezzo dei farmaci con le aziende farmaceutiche.