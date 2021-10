Saipem, partnership con Honeywell per supportare clienti con simulazioni virtuali

1 Minuto di Lettura

Martedì 19 Ottobre 2021, 08:45







(Teleborsa) - Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, e Honeywell, colosso statunitense dell'automazione industriale e della componentistica, hanno firmato un accordo per lo sviluppo e la commercializzazione di un "Digital Twin" nell'ambito della tecnologia Snamprogetti Urea di Saipem. La soluzione sarà sviluppata su Honeywell Forge, il software di gestione delle prestazioni aziendali di Honeywell, per consentire ai clienti di migliorare la produzione di urea tramite la simulazione virtuale dei processi chiave.



L'obiettivo di Saipem è "fornire risposte in tempo reale sulla gestione operativa degli impianti, raccogliere dati per il monitoraggio e la manutenzione predittiva, contribuire all'ottimizzazione delle operazioni dei propri clienti e fornire maggiore valore agli stakeholder", spiega la società in una nota. Il nuovo servizio sarà commercializzato con il marchio Saipem e supportato da Honeywell Forge. Saipem sarà responsabile della gestione e del supporto tecnico dello strumento digitale, coinvolgendo Honeywell quando richiesto.