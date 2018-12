Saipem nuovi contratti nel Drilling Onshore e nel Drilling Offshore per 255 milioni di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Saipem si è aggiudicata nuovi contratti nel drilling onshore e offshore per un valore complessivo di circa 255 milioni di dollari.Nellai nuovi contratti sono stati acquisiti inNella, è stato firmato un contratto conper la perforazione nell'offshore del Messico di 15 pozzi più 13 opzionali distribuiti in tre differenti opzioni.utilizzando il nuovo Jack-Up Pioneer, noleggiato dal Gruppo Jindal. Tale unità amplierà, per la durata del contratto, la flotta di perforazione di Saipem in acque poco profonde.Un ulteriore contratto è stato assegnato da ENI nell'offshore norvegese per il quale verrà impiegato lo Scarabeo 8, mezzo semisommergibile specializzato nella perforazione in ambienti estremi. L'attività prevede la perforazione di un pozzo nel 2019.Saipem, inoltre, rafforza la propria presenza in Medio Oriente, area strategica per la società, grazie a un'estensione delle attività di drilling offshore con unità di perforazione Jack-Up che operano già nell'area.Infine, sono stati acquisiti da ENI due contratti, uno in Pakistan per la nave di perforazione Saipem 12000 e l'altro in Indonesia, estensione di un contratto per l'utilizzo dello Scarabeo 7.date le sue dimensioni e prospettive di crescita - ha commentato. I nuovi contratti nel drilling offshore confermano la strategia di consolidamento dell'azienda sia con i clienti di lunga data che con i nuovi, in vista di una crescita del mercato della perforazione".