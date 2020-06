Saipem inclusa negli indici di sostenibilità Euronext Vigeo Eiris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Saipem è stata inclusa negli indici Euronext Vigeo Eiris denominati Europe 120 e Eurozone 120, indici che includono le 120 aziende europee che si distinguono per le migliori performance sui temi ESG (Environment, Social and Governance) tra quelle col maggior capitale flottante nell'Eurozona e in Europa.Tale riconoscimento conferma Saipem tra le migliori società in Europa e nel settore di riferimento sui temi di sostenibilità. Infatti, Saipem è già da diversi anni inclusa nella serie di indici azionari FTSE4Good del London Stock Exchange che identifica le migliori imprese del mondo sui temi ESG. Saipem è inoltre inclusa negli indici azionari World e Europe del Dow Jones Sustainability Index, come leader nel settore industriale ‘Energy Equipment Services'., ha dichiarato: "L'inclusione di Saipem nell'indice Euronext Vigeo Eiris è unnel proprio business. L'apprezzamento da parte della comunità finanziaria è per noi un importante traguardo che è frutto del lavoro dedicato alla rendicontazione trasparente di strategie, programmi e performance non finanziarie di un global solutions provider che ambisce ad accompagnare in maniera innovativa la transizione energetica, strada obbligata per una uscita sostenibile dalla crisi che stiamo vivendo".