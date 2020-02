Saipem completa riposizionamento: chiude 2019 in utile e con ordini record

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che sancisce ilper la compagnia ingegneristica guidata da Stefano Cao. Il risultato netto d'esercizio evidenzia infatti un profitto dia fronte di una perdita di 472 milioni di euro nel 2018, nonostante il quarto trimestre si sia chiuso con un risultato netto negativo di 32 milioni. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti la distribuzione di unordinaria e di risparmio."Gli sforzi prodotti negli scorsi anni al fine di raggiungere un solido e rigoroso equilibrio economico-finanziario hanno consentito nel 2019 il", ha commentato l'Amministratore delegato, citando soddisfatto il calo dell'indebitamento e l'aumento del margine operativo. "L'avvenuta profondae gestionale e il deciso orientamento strategico ad- ha sottolineato - hanno consentito nel corso dell'anno l'eccellente campagna di acquisizione di nuovi contratti e il raggiungimento del livello record del backlog cui hanno contribuito, con solide performance, tutte le divisioni".Un anno contraddistinto dalla, che hanno raggiunto un valore didi euro al 31 dicembre 2019. Se vi si aggiungono i nuovi contratti aggiudicati dalle società non consolidate tale valore lievita adi euro. Ildunque raggiunge un, inclusivo di circa 3,6 miliardi di ordini acquisiti dalle società non consolidate.Forte crescita della redditività operativa, condi euro ed undi euro, in forte aumento rispetto agli 848 milioni di euro del 2018.invece saleda circa 1 miliardo dell'esercizio precedente, mentre ilsull'EBITDA adjusted è(ante IFRS 16). EBIT adjusted in aumento a 609 milioni dai 534 milioni del 2018.: la Divisionemostra una buona performance operativa nell'anno; nellaprosegue con successo il turnaround con conseguente miglioramento del margine e leregistrano volumi in crescita e margini in linea con il contesto ancora sfidante del mercato.L'finanziario netto scende(ante IFRS 16), più che dimezzato rispetto ai circa 1,2 miliardi di euro del 2018.Secondo l'Ad Cao, il "riposizionamento" di Saipem sta consentendo al gruppo di "riassumere undi settore e di esseread affrontare proattivamente e con ottimismo lecon l'obiettivo di unper gli stakeholder". Leindicanodi euro condi euro (post-IFRS 16), investimenti tecnici a circa 600 milioni di euro ed indebitamento finanziario netto inferiore a 700 milioni di euro (ante-IFRS 1).