© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tre giornate all'insegna dell'iLa Saipem continuando nella sua apertura all'innovazione e alla ricerca delle nuove compatibilità ha aperto una settimana di dibattito a Milano che si protrarrà oltre l'attuale momento storico.L'Amministratore delegatoha spiegato come l'azienda abbia dovuto superare un passaggio doloroso e drammatico della crisi energetica per sistemarsi sulla nuova frontiera aumentando la produttività dei servizi nell'energia ridisegnando le proprie attività rispettando l'ambiente e il collegamento con le popolazioni con le quali la Saipem si trova ad operare. Tenendo anche conto come impresa collocata in Borsa anche dell'interesse economico dei propri azionisti."Innovazione - ha detto l'Ad Cao -. Ricostruendo il futuro, abbiamo fatto, e faremo sempre, riferimento alle capacità, le competenze e le conoscenze di sessanta anni di storia".Riguardo agli scenari futuri Stefano Cao ha detto che "la stella polare risiede nella memoria stessa dell'impresa che si è stabilita in settanta paesi e che è riuscita a costruire con questi una forte cooperazione. Insomma Saipem non ha paura della nuova geopolitica e geoeconomia in quanto riesce a legare il suo passato di conoscenza con il suo futuro"di