SACE e Intesa Sp rinnovano collaborazione per sostegno internazionalizzazione PMI

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo e SACE rinnovano la loro collaborazione, volta a supportare la crescita internazionale delle PMI italiane, attraverso la società SACE SRV specializzata nel recupero crediti all'estero. L'accordo è stato siglato da Valerio Ranciaro, direttore generale di SACE SRV, e Anna Roscio, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo.

I clienti di Intesa Sanpaolo potranno accreditarsi gratuitamente sul portale di SACE SRV per fruire, a condizioni particolarmente favorevoli, del servizio di recupero e ristrutturazione dei crediti nei confronti di controparti estere, compresa la gestione delle diverse fasi dell'attività stragiudiziale. Dal canto suo, la banca presenterà i vantaggi di questa collaborazione sul proprio sito, coinvolgendo anche la rete di filiali, le strutture specialistiche dedicate all'internazionalizzazione, e un'ampia gamma di prodotti e servizi che rispondono alle esigenze delle PMI e delle imprese clienti del Gruppo operanti all'estero.

La Banca si impegna anche ad organizzare annualmente, insieme a SACE SRV, incontri formativi e informativi con le imprese interessate ai servizi di recupero e ristrutturazione dei crediti commerciali.

"Siamo lieti di rinnovare la collaborazione con Intesa Sanpaolo che permette alle imprese italiane di ottenere maggiore liquidità e ridurre le tempistiche di incasso", ha dichiarato Valerio Ranciaro, Direttore Generale di SACE SRV, ricordando "solo affidandosi a un operatore specializzato come SACE, in grado di intervenire a livello globale anche nei mercati più complessi grazie a una vasta rete di uffici e partner locali, è possibile ottenere un risultato anche in presenza di regolamentazioni speciali che possono compromettere il trasferimento di fondi e normative incerte che rendono ancora più difficile il recupero dei crediti".

"L'accordo conferma e rafforza ulteriormente la nostra collaborazione con SACE in numerosi programmi per lo sviluppo delle PMI. In particolare grazie all'accordo con SACE SRV potremo dare alle nostre PMI ulteriore supporto specialistico per le attività legate all'export e offrire i migliori strumenti che accompagnino le imprese italiane nel processo di internazionalizzazione", ha commentato Anna Roscio, Responsabile Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo.

Con il rinnovo dell'accordo si consolida la collaborazione tra Intesa Sanpaolo e il Gruppo SACE, con l'obiettivo condiviso di favorire la crescita sui mercati domestico ed internazionali grazie anche ad una serie di accordi e strumenti, tra i quali: un Master Partecipation Agreement che consente un più agevole e veloce utilizzo degli strumenti di garanzie SACE; il contributo informativo di SACE nell'innovativo Modulo Estero.