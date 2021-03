© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ia livello globale raggiungeranno i, il 20% in meno rispetto all'impennata storica del 2020, ma ancora il 50% al di sopra della media pluriennale pre Covid-19. A dirlo sono le ultimepubblicate su RatingsDirect. L'indagine annuale di S&P Global Ratings sul debito sovrano globale e l'indebitamento raccoglie i dati relativi a tutti i 135 sovrani dotati di rating."Gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 e le relative risposte in termini di politiche fiscali – ha spiegato– hanno provocato un aumento senza precedenti della domanda di finanziamento da parte dei governi nel 2020. Di conseguenza, in termini lordi, i sovrani coperti da rating hanno richiesto un importo record di finanziamento pari a 16,3 trilioni di dollari nel 2020, quasi il doppio dell'importo che avevano previsto di emettere in epoca pre-Covid-19".Ilper supportare le rispettive economie a fronte della pandemia – sottolinea il report – raggiungerà probabilmente. Questo – rileva S&P – porterà lo stock totale del debito commerciale a un livello record di 67,5 trilioni di dollari (pari al 75% del PIL globale) entro la fine dell'anno. Uno scenario che vede ie lacome i maggiori emittenti di debito: nel 2020 hanno emesso, infatti, l'85% del debito addizionale, in aggiunta ai loro piani pre-Covid-19. Glida soli rappresentano il 46,4%.Uno stimolo monetario senza precedenti ha permesso alle economie avanzate e a diverse economie di mercato emergenti di prendere in prestito di più, pur mantenendo relativamente stabili gli oneri di interesse."I governi dovranno superare rischi politici ed economici per iniziare a stabilizzare le proprie finanze pubbliche, mentre il mondo distribuisce i vaccini e inizia a riprendersi dalla pandemia – ha detto Vartapetov –. In caso contrario, i rating sovrani saranno sottoposti a pressioni al ribasso".